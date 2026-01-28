Решение Комитета министров Совета Европы по частичному расширенному соглашению, которое должно стать основанием для запуска cпециального трибунала по расследованию преступления агрессии, пока еще не принято.

Точицкий о спецтрибунале

В то же время работа над текстом самого соглашения уже завершена.

Об этом сообщил Постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий в комментарии корреспонденту Укринформа.

Сейчас смотрят

– По состоянию на сегодняшний день решения Комитета министров относительно одобрения частичного расширенного соглашения и начала трибунала еще нет, однако подготовка текста самого соглашения уже завершена, – отметил он.

По словам дипломата, на этом этапе необходимо предоставить ответы на вопросы отдельных государств-членов, в частности, относительно бюджета будущего трибунала, его размещения и других финансовых расходов.

– Комитет министров принял решение о начале работы адванс-тем, то есть так называемой передовой группы, которая поможет стране, которая будет принимать трибунал (Нидерландам – Ред.) ответить на все эти вопросы. На прошлой неделе комитет министров как раз решил, что те 10 миллионов евро, которые выделила Европейская комиссия, будут использованы на работу этой адванс тем, — сообщил Точицкий.

Он уточнил, что в состав передовой группы входят эксперты государств-членов Совета Европы.

Команда начнет работу непосредственно в Совете Европы – в департаменте по правосудию.

– Соответственно, они подготовят своего рода дорожную карту – кто, сколько, каким образом. И, думаю, что в ближайшее время, очевидно, к министерскому заседанию в Кишиневе, мы с вами будем иметь ответы на вопросы одобрения самого соглашения по трибуналу и вопроса тех государств, которые готовы будут присоединиться к его созданию, — пояснил Постоянный представитель.

Он также обратил внимание, что в настоящее время существуют разные оценки по количеству государств из 46 членов Совета Европы, необходимых для запуска трибунала.

В то же время формат частичного соглашения разрешает присоединение стран вне организации.

– Я говорю сейчас о Японии, говорю о Канаде, говорю об Австралии и Новой Зеландии. Мы надеемся, что после того, как будет принято решение по самому соглашению и по трибуналу, они к нам присоединятся, – добавил Точицкий.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе сообщил о подписании соглашения между Советом Европы, Европейской комиссией и Европейской службой внешних дел по созданию подготовительной команды для будущего Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.