Рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо часткової розширеної угоди, яка має стати підставою для запуску cпеціального трибуналу з розслідування злочину агресії, наразі ще не ухвалене.

Точицький про спецтрибунал

Водночас роботу над текстом самої угоди вже завершено.

Про це повідомив Постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький у коментарі кореспонденту Укрінформу.

– Станом на сьогодні рішення Комітету міністрів щодо схвалення часткової розширеної угоди і започаткування трибуналу ще немає, однак підготовку тексту самої угоди вже завершено, – зазначив він.

За словами дипломата, на цьому етапі необхідно надати відповіді на запитання окремих держав-членів, зокрема щодо бюджету майбутнього трибуналу, його розміщення та інших фінансових витрат.

– Комітет міністрів ухвалив рішення про початок роботи адванс-тім, тобто так званої передової групи, що допоможе країні, яка прийматиме трибунал, (Нідерландам – Ред.) відповісти на ці всі запитання. На минулому тижні комітет міністрів якраз вирішив, що ті 10 мільйонів євро, які виділила Європейська комісія, будуть використані на роботу цієї адванс-тім, – повідомив Точицький.

Він уточнив, що до складу передової групи входять експерти від держав-членів Ради Європи.

Команда розпочне роботу безпосередньо у Раді Європи – в департаменті з питань правосуддя.

– Відповідно, вони підготують свого роду дорожню карту – хто, скільки, яким чином. І, думаю, що найближчим часом, очевидно, до Міністерського засідання у Кишиневі, ми з вами будемо мати відповіді на питання щодо схвалення самої угоди щодо трибуналу і питання щодо тих держав, які готові будуть долучитись до його створення, – пояснив Постійний представник.

Він також звернув увагу, що наразі існують різні оцінки щодо кількості держав із 46 членів Ради Європи, необхідних для запуску трибуналу. Водночас формат часткової угоди дозволяє долучення країн поза межами організації.

– Я говорю зараз про Японію, говорю про Канаду, говорю про Австралію і Нову Зеландію. Ми сподіваємося, що після того, як буде ухвалення рішення по самій угоді і по трибуналу, вони до нас доєднаються, – додав Точицький.

Раніше генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе повідомив про підписання угоди між Радою Європи, Європейською комісією та Європейською службою зовнішніх справ щодо створення підготовчої команди для майбутнього Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України.

