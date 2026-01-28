Информация, озвученная начальником генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым, о якобы “уличных боях” и “зачистке” села Кутьковка на Купянском направлении не соответствует действительности.

ЦПД опроверг информацию о “зачистке” села Кутьковка на Купянском направлении

В ЦПД заявили, что информация, которую сообщил Герасимов, в частности об “уличных боях” и “зачистке” села Кутьковка на Купянском направлении, является фейком.

— На самом деле, как подчеркнули в 16-м корпусе ВСУ, Кутьковка находится под полным контролем Сил обороны Украины. Потерь позиций не допущено, — говорится в сообщении ЦПД.

Отмечается, что враг предпринимает попытки инфильтрации небольшими пехотными группами, однако они своевременно выявляются и пресекаются. Вражеские группы уничтожаются еще на подступах к селу или при попытках укрыться в разрушенной застройке, информирует ЦПД.

Сейчас смотрят

В ведомстве отмечают, что такие вбросы РФ делает, чтобы создать иллюзию “успехов России на фронте” и с целью деморализации украинского общества.

ЦПД напоминает, что Россия системно использует фейковые заявления о “захвате” украинских населенных пунктов как инструмент пропаганды. Реальная ситуация на поле боя этих заявлений не подтверждает, подчеркивает ведомство.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.