Вчера и в ночь на 28 января подразделения Сил обороны атаковали ряд объектов врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории России.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Удары по целям врага

Так, на оккупированной территории Донецкой области в районе Великой Новоселки поражено место сосредоточения живой силы врага и пункт управления дронами. Также нанесены удары по местам дислокации живой силы российских военных в районах Шахвого и Григориевки.

Также Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе Хохольская в Воронежской области. Подтверждено горение нефтепродуктов — визуализируется густой дым.

Также ВСУ нанесли удар по складу боеприпасов врага в районе Нижней Дуванки на оккупированной части Луганской области. Силы обороны атаковали живую силу врага в районе Гуляйполя в Запорожской области и пункт управления батальона в районе Березового на оккупированной части Днепропетровской области.

Зафиксировано попадание по месту дислокации живой силы оккупантов в Колотиловке Белгородской области. Потери россиян уточняются.

Также уточнены результаты недавнего удара по нефтяному терминалу Таманьнефтегаз в Краснодарском крае. Там подтвержден пожар на площади около 6 200 кв. м и повреждение трех резервуаров (10 000 куб. м).

Напомним, что 23 января ударные беспилотники атаковали нефтебазу Пензанефтепродукт в Пензе.

Источник : Генштаб ВСУ

