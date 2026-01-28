Учора та в ніч на 28 січня підрозділи Сил оборони атакували низку об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Удари по цілях ворога

Так, на окупованій території Донецької області у районі Великої Новосілки уражено місце зосередження живої сили ворога та пункт управління дронами. Також завдано ударів по місцях дислокації живої сили російських військових у районах Шахового та Григоріївки.

Також Сили оборони України вдарили по нафтобазі Хохольська у Воронезькій області. Підтверджено горіння нафтопродуктів — візуалізується густий дим.

Також ЗСУ вдарили по складу боєприпасів ворога у районі Нижньої Дуванки на окупованій частині Луганської області. Сили оборони атакували живу силу ворога в районі Гуляйполя у Запорізькій області та пункт управління батальйону у районі Березового на окупованій частині Дніпропетровської області.

Зафіксовано влучання по місцю дислокації живої сили окупантів у Колотилівці Бєлгородської області. Втрати росіян уточнюються.

Також уточнено результати нещодавнього удару по нафтовому терміналу Таманьнефтегаз у Краснодарському краї. Там підтверджено пожежу на площі близько 6 200 кв. м та пошкодження трьох резервуарів (10 000 куб. м).

Нагадаємо, що 23 січня ударні безпілотники атакували нафтобазу Пензанефтепродукт у Пензі.

Джерело : Генштаб ЗСУ

