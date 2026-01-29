Багато країн-членів ЄС хотіли б, аби Україна стала членом ЄС у 2027 році, і наразі ведеться робота, щоб пришвидшити євроінтеграцію України.

Вступ України в ЄС у 2027 є бажанням багатьох держав-членів

Перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 29 січня європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що хоче, аби Україна стала членом ЄС у 2027 році, але цьому має передувати велика робота.

– Так, це не лише його бажання (президента України Володимира Зеленського, – Ред.). Це також моє бажання і бажання багатьох держав-членів. Але ми побачимо, коли це стане можливим, – заявила Кос, відповідаючи на питання, чи розділяє вона бажання Зеленського, щоб Україна стала членом ЄС у 2027 році.

Вона пояснила, що спочатку потрібно провести реформи та встановити фундаментальні основи – “інакше країна не розвиватиметься демократично та економічно”.

– Тож так, ми працюємо з багатьма державами-членами та моєю командою тут, у Брюсселі, щоб якомога швидше уможливити інтеграцію України до Європейського Союзу, – наголосила Кос.

Нагадаємо, що раніше віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що Україна перебуває на фінальній стадії вступу до Європейського Союзу.

Також він оцінив перспективи вступу нашої держави в ЄС до 2028 року та назвав завдання, які потрібно виконати.

