С понедельника, 2 февраля, школы Киева возобновляют обучение. В зависимости от ситуации с безопасностью и энергоснабжением каждое учебное заведение само может решить, проводить уроки очно, дистанционно или в смешанном варианте.

Об этом сообщили в КГГА.

— Формат обучения каждая школа будет определять самостоятельно – очный, дистанционный или смешанный. Будут учитываться ситуация с безопасностью, наличие тепла и электроснабжения, – говорится в сообщении.

Если школу используют как пункт обогрева, во время чрезвычайных ситуаций она автоматически переходит на дистанционное обучение.

Руководители школ должны сообщить родителям об избранном формате обучения до 30 января.

Родители будут иметь возможность самостоятельно определить наиболее удобный и безопасный формат участия в образовательном процессе.

Напомним, 15 января премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в связи со сложной энергетической ситуацией киевские учебные заведения должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля.

Это решение не распространялось на детские сады.

Министр энергетики Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в Киеве зимние каникулы продлят до 1 февраля для всех образовательных учреждений из-за сложной ситуации в энергетике и сильных морозов.

Зимние каникулы в Киеве для школьников длились с 25 декабря по 11 января включительно. За это время произошли массированные атаки России по энергетике.

