З понеділка, 2 лютого, школи Києва відновлюють навчання. Залежно від безпекової та енергетичної ситуації кожен освітній заклад сам може вирішити, проводити уроки очно, дистанційно або в змішаному варіанті.

Про це повідомили в КМДА.

Навчання в школах починається 2 лютого

– Формат навчання кожна школа визначатиме самостійно – очний, дистанційний або змішаний. Враховуватимуться безпекова ситуація, наявність тепла та електропостачання, – йдеться у повідомленні.

Якщо школу використовують як пункт обігріву, під час надзвичайних ситуацій вона автоматично переходить на дистанційку.

Зараз дивляться

Керівники шкіл мають повідомити батьків про обраний формат навчання до 30 січня.

Батьки матимуть можливість самостійно визначити найбільш зручний і безпечний формат участі в освітньому процесі.

Нагадаємо, 15 січня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що у зв’язку зі складною енергетичною ситуацією київські заклади освіти мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого.

Це рішення не поширювалося на дитячі садки.

Міністр енергетики Денис Шмигаль 16 січня заявив, що в Києві зимові канікули продовжать до 1 лютого для всіх освітніх закладів через складну ситуацію в енергетиці і сильні морози.

Зимові канікули в Києві для школярів тривали з 25 грудня по 11 січня включно. За цей час сталися масовані атаки Росії по енергетиці.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.