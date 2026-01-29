За матеріалами контррозвідки та Служби безпеки України 15 років тюрми з конфіскацією майна отримав ворожий агент, який готував повітряну атаку по високовольтних лініях електропередач (ЛЕП) Рівненської атомної електростанції (АЕС).

Про це повідомляють в СБУ.

Удар по ЛЕП Рівненської АЕС

Так, СБУ затримала зрадника у травні 2025 року. Він намагався прикріпити GPS-трекер на опору ЛЕП. Саме за координатами з цього трекеру російські військові планували атакувати дронами енергетичну інфраструктуру та залишити без світла частину північних регіонів України.

Зараз дивляться

Ворожим агентом виявився колишній працівник цеху господарського забезпечення на Рівненській АЕС. Спочатку чоловік здійснював прихову розвідку периметра високовольтних ліній поза постами охорони.

Згодом він за інструкцією російського куратора придбав GPS-трекер та прибув до ЛЕП, щоб його встановити.

Під час затримання у зловмисника знайшли пристрій і смартфон із доказами його контактів із ворогом.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Джерело : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.