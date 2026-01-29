Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що будинки, які наразі залишаються без опалення, підключатимуть до електропостачання для компенсації відсутності тепла.

Про це він заявив під час брифінгу в четвер, 29 січня, пише Суспільне.

У яких будинках не відключають електроенергію

За словами міністра, загалом по Україні без опалення перебувають понад 900 будинків, з них 613 – у Києві.

Міністр зазначив, що для відновлення теплопостачання було сформовано план ремонтних робіт, виконання якого контролює спеціальний штаб під головуванням міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Кулеба повідомив, що вже ухвалено рішення щодо заживлення будинків, які залишаються без опалення.

– За останні два дні всі будинки, які можливо було підключити до енергопостачання там, де немає тепла, вони включені, і люди мають електрику без відключень. Таким чином їм компенсується відсутність тепла, – сказав Кулеба.

Він додав, що частина будинків живиться від ТЕЦ-4 та ТЕЦ-6, де наразі тривають відновлювальні роботи.

Також міністр повідомив, що президент Володимир Зеленський доручив підготувати рішення щодо нарахувань і оплат за комунальні послуги за січень для жителів Києва.

Нагадаємо, з опівночі 29 січня в Києві почали діяти індивідуальні графіки включень світла, які мешканці кожного будинку можуть перевірити окремо. Попередні графіки відключень та черги в столиці не застосовуються.

