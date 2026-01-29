Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за его договоренность с Владимиром Путиным о безопасности Украины во время морозов.

Об этом президент Украины сообщил в сети Х вечером 29 января.

Зеленский поблагодарил Трампа за звонок Путину

— Важное заявление президента Трампа о возможности на время этих зимних холодов обеспечить безопасность Киеву и другим городам Украины от российских ударов. Энергетика – это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизнь. Спасибо, президент Трамп, – отметил глава государства.

Зеленский добавил, что команды на мирных переговорах в Эмиратах обсуждали этот вопрос.

— Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны, – отметил Зеленский.

Трамп заявил, что просил Путина не обстреливать Украину

Дональд Трамп 29 января заявил, что просил президента РФ Путина не обстреливать Киев и другие города Украины.

По его словам, именно этим якобы объясняется отсутствие обстрелов украинской столицы со стороны РФ в течение последней недели.

— Я лично попросил президента Путина не стрелять по Киеву и различным городам в течение недели, и он согласился это сделать, и я должен сказать, что это было очень приятно. Многие люди говорили, что не стоит делать бесполезный звонок, потому что ничего не выйдет, но он это сделал, и мы очень рады, что они это сделали, — сказал Трамп на заседании в Белом доме.

Напомним, сегодня утром в соцсетях распространилась информация о якобы достижении договоренности о прекращении ударов по инфраструктуре.

Официального подтверждения или опровержения этой информации ни от одной из сторон трехсторонних украинско-американско-российских переговоров, которые состоялись в минувшие выходные в Абу-Даби, не поступало.

