Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за його домовленість із Володимиром Путіним щодо безпеки України під час морозів.

Про це президент України повідомив у мережі Х увечері 29 січня.

Зеленський подякував Трампу за дзвінок Путіну

– Важлива заява президента Трампа щодо можливості на час цих зимових холодів дати безпеку Києву та іншим містам України від російських ударів. Енергетика – це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя. Дякую, президенте Трамп, – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що команди на мирних переговорах в Еміратах обговорювали це питання.

– Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни, – зазначив Зеленський.

Трамп заявив, що просив Путіна не обстрілювати Україну

Дональд Трамп 29 січня заявив, що просив президента РФ Путіна не обстрілювати Київ та інші міста України.

За його словами, саме цим нібито пояснюється відсутність обстрілів української столиці з боку РФ протягом останнього тижня.

– Я особисто попросив президента Путіна не стріляти по Києву та різних містах протягом тижня, і він погодився це зробити, і я мушу сказати, що це було дуже приємно. Багато людей казали, що не варто робити марний дзвінок, бо нічого не вийде, але він це зробив, і ми дуже раді, що вони це зробили, – сказав Трамп на засіданні у Білому домі.

Нагадаємо, сьогодні зранку в соцмережах поширилася інформація про нібито досягнення домовленості щодо припинення ударів по інфраструктурі.

Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації від жодної сторони трьохсторонніх українсько-американсько-російських переговорів, які відбулися минулими вихідними в Абу-Дабі, не надходило.

