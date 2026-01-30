В настоящее время уже обнародованы демонстрационные варианты НМТ на 2026 год. Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что модель вступительной кампании определена. Таким образом, для поступления на первый курс ЗВО абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест.

Где найти и как пройти демонстрационный вариант НМТ 2026, читайте в нашем материале.

Демовариант НМТ 2026, все предметы: где пройти

В УЦОЯО отметили, что тест не будет сложнее, чем в предыдущие годы. Чтобы лучше подготовиться, научиться правильно распределять время и понять, какие темы требуют большего внимания, абитуриентам советуют пройти задания демовариантов НМТ 2026.

Сейчас смотрят

В этих материалах доступны не только сами тесты, но и ответы к ним, поэтому можно сразу проверить свой результат. Также сообщается, что во время выполнения заданий по математике, физике и химии разрешено пользоваться справочными материалами. Причем, как на тренировках, так и во время реального тестирования. Они будут встроены в тестировщик.

Тем, кто хочет почувствовать реальный формат экзамена и ознакомиться с интерфейсом, максимально приближенным к настоящему НМТ, предлагают воспользоваться платформой Всеукраинская школа онлайн.

Там, кроме демо НМТ 2026, уже доступны тренировочные варианты предметных тестов, которые использовались ранее и обнародованы вместе с психометрическими показателями.

Как пройти демонстрационный вариант НМТ 2026

Чтобы потренироваться выполнять задания на платформе ВШО, сначала нужно иметь учетную запись пользователя.

Далее действуйте так:

зарегистрируйтесь на платформе, если еще не имеете аккаунта;

в разделе Курсы

откройте нужный тестовый раздел. Это может быть демонстрационный вариант НМТ-2026

нажмите Просмотреть курс, после этого выберите Зарегистрироваться. Так откроется полный доступ к материалам и возможность выполнять тестовые задания.

Во время тренировок, как и на реальном тесте, разрешается самостоятельно выбирать порядок выполнения заданий, возвращаться к ним и изменять ответы. В то же время на платформе нет ограничения по времени, поэтому стоит самостоятельно контролировать продолжительность работы.

После завершения тестирования можно посмотреть свой результат в разделе Прогресс, где отображается количество набранных баллов, ошибки и темы, требующие доработки.

Дополнительно тренироваться советуют по материалам прошлых лет на сайтах региональных центров оценивания качества образования, где доступны тематические задания и онлайн-тестирование с временными ограничениями. Полезным также будет тренажер по истории Украины.

Также Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что вскоре обнародует общую характеристику предметных тестов НМТ-2026 и схемы начисления баллов.

Поэтому абитуриентам рекомендуют следить за официальными обновлениями, чтобы своевременно получать актуальную информацию и лучше подготовиться к тестированию.

Источник : УЦОЯО

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.