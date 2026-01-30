Российские войска за сутки нанесли семь ударов дронами по объектам железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Враг бьет по логистическим путям — Свириденко

— Россия целенаправленно бьет по нашим логистическим путям — это сознательный террор против людей и гражданской логистики. За последние 24 часа враг нанес 7 ударов дронами по объектам железной дороги, — написала она.

По словам главы правительства, российские силы нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре станции Синельниково в Днепропетровской области.

Атака привела к повреждению во время стоянки вагонов электропоездов, грузовых вагонов, локомотивов, путей, электросети, административных и производственных зданий. Обошлось без погибших и раненых.

Премьер добавила, что Укрзалізниця вынуждена сохранять ограничения движения между Днепром и Запорожьем. Сегодня все поезда, которые должны были отправляться из Запорожья, отправляются из Днепра.

Ранее Укрзалізниця временно ограничила ряд сообщений, в частности в Харьковской области, из-за атак РФ. Это произошло после российского удара вблизи села Языковое.

Напомним, 27 января российские войска атаковали пассажирский поезд сообщением Чоп – Харьков – Барвинково. Было два попадания возле поезда и еще одно в вагон.

Вспыхнул масштабный пожар. В результате удара погибли шесть человек.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия переориентировалась на удары по логистике после того, как подтвердила так называемое энергетическое перемирие.

