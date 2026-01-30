Російські війська протягом доби завдали сім ударів дронами по об’єктах залізничної інфраструктури. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Ворог б’є по логістичних шляхах – Свириденко

– Росія цілеспрямовано б’є по наших логістичних шляхах – це свідомий терор проти людей і цивільної логістики. За останні 24 години ворог завдав 7 ударів дронами по об’єктах залізниці, – написала вона.

За словами очільниці уряду, російські сили вдарили по залізничній інфраструктурі станції Синельникове на Дніпропетровщині.

Атака призвела до пошкодження під час відстою вагонів електропоїздів, вантажних вагонів, локомотивів, колій, електромережі, адміністративних та виробничих будівель. Обійшлося без загиблих та поранених.

Прем’єрка додала, що Укрзалізниця змушена зберігати обмеження руху між Дніпром і Запоріжжям. Сьогодні всі поїзди, які мали вирушати із Запоріжжя, відправляються з Дніпра.

Раніше Укрзалізниця тимчасово обмежила низку сполучень, зокрема на Харківщині, через атаки РФ. Це сталося після російського удару поблизу села Язикове.

Нагадаємо, 27 січня російські війська атакували пасажирський потяг сполученням Чоп – Харків – Барвінкове. Було два влучання біля поїзда та ще одне у вагон.

Спалахнула масштабна пожежа. Унаслідок удару загинули шестеро людей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія переорієнтувалася на удари по логістиці після того, як підтвердила так зване енергетичне перемир’я.

