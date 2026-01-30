Распространяемая российскими пропагандистами информация о якобы оккупации населенного пункта Тернуватое в Запорожской области не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга Украины 30 января.

Ситуация в Тернуватом 30 января

Как отметили в Силах обороны Юга, населенный пункт Тернуватое в Запорожской области расположен не менее чем в полутора десятках километров от линии боевого столкновения.

– Противник применил здесь свою “любимую тактику инфильтрации”. Так, несколько дней назад вражеская диверсионная группа, пользуясь сложными погодными условиями, скрытно проникла в поселок, – говорится в сообщении.

По информации Сил обороны Юга Украины, российские войска сняли даже с дронов несколько точек, где они разворачивали свои флаги, но через час ВСУ провели разведывательно-поисковые действия в этом населенном пункте и осуществили зачистку.

В результате одну вражескую группу россиян удалось ликвидировать, а другую – взяли в плен с помощью наземных роботизированных комплексов, заявили в Силах обороны Юга.

