Тернуватое под контролем ВСУ: Силы обороны Юга опровергли фейк об оккупации
- Силы обороны Юга опровергли фейк об оккупации поселка Тернуватое, объяснив, что вражеская ДРГ только скрытно проникла в населенный пункт для съемки пропагандистских видео.
- Во время зачистки украинские защитники ликвидировали одну группу россиян, а другую взяли в плен с помощью наземных роботизированных комплексов.
Распространяемая российскими пропагандистами информация о якобы оккупации населенного пункта Тернуватое в Запорожской области не соответствует действительности.
Об этом сообщили в Силах обороны Юга Украины 30 января.
Ситуация в Тернуватом 30 января
Как отметили в Силах обороны Юга, населенный пункт Тернуватое в Запорожской области расположен не менее чем в полутора десятках километров от линии боевого столкновения.
– Противник применил здесь свою “любимую тактику инфильтрации”. Так, несколько дней назад вражеская диверсионная группа, пользуясь сложными погодными условиями, скрытно проникла в поселок, – говорится в сообщении.
По информации Сил обороны Юга Украины, российские войска сняли даже с дронов несколько точек, где они разворачивали свои флаги, но через час ВСУ провели разведывательно-поисковые действия в этом населенном пункте и осуществили зачистку.
В результате одну вражескую группу россиян удалось ликвидировать, а другую – взяли в плен с помощью наземных роботизированных комплексов, заявили в Силах обороны Юга.