Тернувате під контролем ЗСУ: Сили оборони Півдня спростували фейк про окупацію
- Сили оборони Півдня спростували фейк про окупацію селища Тернувате, пояснивши, що ворожа ДРГ лише приховано проникла в населений пункт для знімання пропагандистських відео.
- Під час зачистки українські захисники ліквідували одну групу росіян, а іншу взяли в полон за допомогою наземних роботизованих комплексів.
Розповсюджена російськими пропагандистами інформація про нібито окупацію населеного пункту Тернувате у Запорізькій області не відповідає дійсності.
Про це повідомили у Силах оборони Півдня України 30 січня.
Ситуація у Тернуватому 30 січня
Як зазначили у Силах оборони Півдня, населений пункт Тернувате у Запорізькій області розташований щонайменше за півтора десятка км від лінії бойового зіткнення.
– Противник застосував тут свою “улюблену тактику інфільтрації”. Так, декілька днів тому ворожа диверсійна група, користуючись складними погодними умовами приховано проникла в селище, – йдеться у повідомленні.
За інформацією Сил оборони Півдня України, російські війська зняли навіть з дронів декілька точок, де вони розгортали свої прапори, але через годину ЗСУ провели розвідувально-пошукові дії у цьому населеному пункті та здійснили зачистку.
Внаслідок цього одну ворожу групу росіян вдалося ліквідувати, а іншу — взяли у полон за допомогою наземних роботизованих комплексів, заявили у Силах оборони Півдня.