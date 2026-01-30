Розповсюджена російськими пропагандистами інформація про нібито окупацію населеного пункту Тернувате у Запорізькій області не відповідає дійсності.

Про це повідомили у Силах оборони Півдня України 30 січня.

Ситуація у Тернуватому 30 січня

Як зазначили у Силах оборони Півдня, населений пункт Тернувате у Запорізькій області розташований щонайменше за півтора десятка км від лінії бойового зіткнення.

Зараз дивляться

– Противник застосував тут свою “улюблену тактику інфільтрації”. Так, декілька днів тому ворожа диверсійна група, користуючись складними погодними умовами приховано проникла в селище, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Сил оборони Півдня України, російські війська зняли навіть з дронів декілька точок, де вони розгортали свої прапори, але через годину ЗСУ провели розвідувально-пошукові дії у цьому населеному пункті та здійснили зачистку.

Внаслідок цього одну ворожу групу росіян вдалося ліквідувати, а іншу — взяли у полон за допомогою наземних роботизованих комплексів, заявили у Силах оборони Півдня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.