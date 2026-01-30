ЗСУ зірвали штурм окупантів на Куп’янськ-Вузловий: деталі операції та відео
- Бійці 151-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ успішно відбили штурм російських військ, що намагалися прорватися до стратегічного селища Куп’янськ-Вузловий.
- Під час операції українські захисники захопили полонених та здобули розвіддані, які допомогли ліквідувати значну групу окупантів.
Сили оборони України зірвали спробу російських військ прорватися у напрямку Куп’янська-Вузлового у Харківській області.
Відповідний відеозапис оприлюднило Угруповання об’єднаних сил ЗСУ.
Ситуація у Куп’янську-Вузловому 30 січня
– Бійці 151-го окремого розвідувального батальйону зірвали спробу противника прорватися у напрямку Куп’янська-Вузлового, – йдеться у повідомленні.
Як зазначили в Угрупованні об’єднаних сил, під час ворожого штурму батальйон дав організовану відсіч.
Зокрема, українські захисники взяли полонених, вивели цивільну особу та здобули розвідувальні дані, завдяки яким вдалося ліквідувати велику групу російських окупантів.
– Системна взаємодія підрозділів УОС позбавляє ворога ініціативи, людей і можливостей для подальшого просування. Єдність перемагає, – наголосили в Угрупованні об’єднаних сил.