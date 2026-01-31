Аварийная ситуация в энергосистеме Украины не была вызвана кибератакой — причиной стали технологические нарушения на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.

Об этом в Telegram сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Заявление Минцифры о техническом сбое в электросети Украины

Сейчас смотрят

В Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что авария в энергосистеме не связана с кибератакой.

В ведомстве сослались на позицию президента и уточнили, что сбой произошел из-за технологических причин на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.

В Минцифры отметили, что украинская энергосистема реагирует на инцидент, а восстановительные работы продолжаются.

— Как озвучил Президент, авария произошла по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы. Украинская энергосистема реагирует. Продолжаются восстановительные работы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 31 января в Украине из-за технологического сбоя применили экстренные отключения электроэнергии в ряде регионов.

В частности, аварийные отключения ввели в Киеве и Киевской области по команде Укрэнерго, сообщили в ДТЭК.

Из-за исчезновения напряжения временно останавливалось движение поездов метро в Киеве и Харькове. Экстренные отключения также применили в Одесской, Днепропетровской, а также в Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.