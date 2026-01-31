Авария в энергосистеме не была кибератакой — Минцифры
- Минцифры опровергло версию о кибератаке на энергосистему.
- Причиной аварии назвали технологические нарушения на межгосударственных линиях.
Аварийная ситуация в энергосистеме Украины не была вызвана кибератакой — причиной стали технологические нарушения на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.
Об этом в Telegram сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.
Заявление Минцифры о техническом сбое в электросети Украины
В Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что авария в энергосистеме не связана с кибератакой.
В ведомстве сослались на позицию президента и уточнили, что сбой произошел из-за технологических причин на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.
В Минцифры отметили, что украинская энергосистема реагирует на инцидент, а восстановительные работы продолжаются.
— Как озвучил Президент, авария произошла по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы. Украинская энергосистема реагирует. Продолжаются восстановительные работы, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 31 января в Украине из-за технологического сбоя применили экстренные отключения электроэнергии в ряде регионов.
В частности, аварийные отключения ввели в Киеве и Киевской области по команде Укрэнерго, сообщили в ДТЭК.
Из-за исчезновения напряжения временно останавливалось движение поездов метро в Киеве и Харькове. Экстренные отключения также применили в Одесской, Днепропетровской, а также в Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.