Аварійна ситуація в енергосистемі України не була спричинена кібератакою — причиною стали технологічні порушення на лініях між енергосистемами України та Молдови.

Про це в Telegram повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Заява Мінцифри про технічний збій в електромережі України

У Міністерстві цифрової трансформації наголосили, що аварія в енергосистемі не пов’язана з кібератакою.

У відомстві послалися на позицію президента та уточнили, що збій стався через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови.

У Мінцифри зазначили, що українська енергосистема реагує на інцидент, а відновлювальні роботи тривають.

— Як озвучив Президент, аварія сталася через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови. Українська енергосистема реагує. Тривають відновлювальні роботи, — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 31 січня в Україні через технологічний збій застосували екстрені вимкнення електроенергії в низці регіонів.

Зокрема, аварійні відключення запровадили у Києві та Київській області за командою Укренерго, повідомили в ДТЕК.

Через зникнення напруги тимчасово зупинявся рух поїздів метро в Києві та Харкові. Екстрені відключення також застосували на Одещині, Дніпропетровщині, а також у Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській і Чернігівській областях.

