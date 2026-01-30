В субботу, 31 января, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений света.

Графики отключений света в Украине

Графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать в субботу по всей Украине.

Как отмечает Укрэнерго, причина введения мер ограничения – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

– Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, — пишет ведомство.

Укрэнерго просит потребителей, когда электроэнергия появляется по графику использовать ее бережливо.

Напомним, что ситуация в энергосистеме остается сложной. В преддверии сильных холодов в Украине президент Дональд Трамп лично обратился к Кремлю с просьбой на период аномальных морозов прекратить удары по энергетике Украины.

РФ подтвердила временный отказ от энергетического террора, но сократил недельное “энергетическое перемирие” до 1 февраля.

Со своей стороны Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к зеркальным шагам. В то же время, аналитики ISW предостерегают, что Россия может использовать эту паузу для накопления ракет.

