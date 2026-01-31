Сьогодні, 31 січня, у Києва та Київській області застосовані екстрені вимкнення світла.

Про це повідомили у ДТЕК.

Екстрені вимкнення світла у Києві та Київщині

Так, у ДТЕК повідомили, що за командою Укренерго застосовані екстрені вимкнення електроенергії. Під час екстрених вимкнень графіки не діють.

Через зникнення напруги від зовнішніх центрів живлення у Київському метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів, повідомили у КМВА.

Харківський метрополітен о 10:52 повідомив, що з технічних причин рух поїздів лініями метрополітену тимчасово зупинено. А об 11:31 повідомили, що рух поїздів Хододногірсько-заводською лінією відновили з тимчасово збільшеними інтервалами. Наразі інтервали руху поїздів складають 25-30 хв.

На Одещині, Дніпропетровщині також у Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Чернігівській областях застосовані екстрені відключення світла.

Напередодні в Укренерго повідомляли, що в усіх регіонах України протягом 31 січня будуть діяти графіки погодинних відключень світла.

