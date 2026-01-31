Автоматические отключения произошли из-за обледенения линий, в то же время подтверждений внешнего вмешательства или кибератаки нет, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский об аварии на сети и ситуации в энергосистеме

Ситуацию в энергетике после технологических нарушений удалось стабилизировать и вывести на уровень, который был до аварии в сети, сообщил в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

– Сегодня весь день был чрезвычайный режим в работе правительства, Минэнерго, всех наших энергетических компаний, областных и местных властей. За день сегодня удалось выйти в целом на ситуацию, которая была до этой технологической аварии, сейчас идет стабилизация и восстановление обеспечения наших людей, — сообщил глава государства.

Он подчеркнул, что причины аварии сейчас подробно выясняются. По словам Зеленского, по состоянию на данный момент нет подтверждений внешнего вмешательства или кибератаки. В настоящее время большинство данных указывают на то, что из-за погодных условий произошло обмерзание линий, автоматические отключения.

Сейчас смотрят

— Хочу поблагодарить всех наших ремонтных бригад, каждого и каждого, кто работает на восстановление, на запуск систем и на сохранение украинской энергетики в этих сложнейших условиях. Важно поблагодарить украинских железнодорожников за всю их работу по сохранению логистики, нашего транспортного сообщения, — добавил глава государства.

Напомним, что 31 января утром произошла технологическая авария на сети: две линии между Румынией и Молдовой и на территории Украины перестали работать.

Наиболее сложные последствия для Киева и Центральной Украины, Винницкой области, также Чернигова, Харькова, нашей Сумщины. Необходимые силы были сразу привлечены.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.