Не внешнее вмешательство: Зеленский озвучил ключевую версию аварии в энергосистеме
- Владимир Зеленский заявил, что энергосистему удалось восстановить до уровня, который был до технологической аварии.
- Причины сбоя выясняются, предварительно речь идет об обледенении линий из-за погодных условий, без признаков кибератаки.
- В настоящее время продолжается стабилизация и восстановление электроснабжения в регионах, где пострадали больше всего.
Автоматические отключения произошли из-за обледенения линий, в то же время подтверждений внешнего вмешательства или кибератаки нет, сообщил президент Владимир Зеленский.
Зеленский об аварии на сети и ситуации в энергосистеме
Ситуацию в энергетике после технологических нарушений удалось стабилизировать и вывести на уровень, который был до аварии в сети, сообщил в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.
– Сегодня весь день был чрезвычайный режим в работе правительства, Минэнерго, всех наших энергетических компаний, областных и местных властей. За день сегодня удалось выйти в целом на ситуацию, которая была до этой технологической аварии, сейчас идет стабилизация и восстановление обеспечения наших людей, — сообщил глава государства.
Он подчеркнул, что причины аварии сейчас подробно выясняются. По словам Зеленского, по состоянию на данный момент нет подтверждений внешнего вмешательства или кибератаки. В настоящее время большинство данных указывают на то, что из-за погодных условий произошло обмерзание линий, автоматические отключения.
— Хочу поблагодарить всех наших ремонтных бригад, каждого и каждого, кто работает на восстановление, на запуск систем и на сохранение украинской энергетики в этих сложнейших условиях. Важно поблагодарить украинских железнодорожников за всю их работу по сохранению логистики, нашего транспортного сообщения, — добавил глава государства.
Напомним, что 31 января утром произошла технологическая авария на сети: две линии между Румынией и Молдовой и на территории Украины перестали работать.
Наиболее сложные последствия для Киева и Центральной Украины, Винницкой области, также Чернигова, Харькова, нашей Сумщины. Необходимые силы были сразу привлечены.