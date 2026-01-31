Автоматичні відключення сталися через обмерзання ліній, водночас підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки немає, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про аварію на мережі та ситуацію в енергосистемі

Ситуацію в енергетиці після технологічних порушень вдалося стабілізувати та вивести на рівень, який був до аварії на мережі, повідомив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

– Сьогодні весь день був надзвичайний режим у роботі уряду, Міненерго, усіх наших енергетичних компаній, обласних та місцевих влад. За день сьогодні вдалося вийти загалом на ситуацію, яка була до цієї технологічної аварії, зараз триває стабілізація та відновлення забезпечення наших людей, – повідомив голова держави.

Він наголосив, що причини аварії наразі детально зʼясовуються. За словами Зеленського, станом на зараз немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. Наразі більшість даних вказують на те, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення.

– Хочу подякувати всім нашим ремонтним бригадам, кожному й кожній, хто працює на відновлення, на запуск систем і на збереження української енергетики в цих надзвичайно складних умовах. Важливо подякувати українським залізничникам за всю їхню роботу по збереженню логістики, нашого транспортного сполучення, – додав голова держави.

Нагадаємо, що 31 січня вранці сталась технологічна аварія на мережі: дві лінії між Румунією і Молдовою та на території України перестали працювати.

Найбільш складні наслідки для Києва та Центральної України, Вінницької області, також для Чернігова, Харкова, нашої Сумщини. Необхідні сили були одразу залучені.

