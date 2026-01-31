Верховный Суд признал незаконной передачу земельного участка под Национальное мемориальное кладбище, что фактически останавливает его строительство. Это решение возмутило военных, поскольку оно блокирует создание объекта, который должен стать символом вечной памяти.

Военные раскритиковали решение Верховного суда по кладбищу

Военные подчеркнули, что память не отменяют постановлениями, однако решение Верховного суда относительно кладбища возмутительное.

— Сотни матерей, жен и детей ждут создания Национального мемориала. Решения, основанные исключительно на юридическом формализме, являются болезненным ударом по тем, кто уже отдал государству самое дорогое. Мы подчеркиваем, что создание Пантеона — это не просто строительство, это вопрос чести каждого должностного лица в этой стране, — говорится в официальном заявлении Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Со своей стороны, первый отдельный штурмовой полк Сухопутных войск ВСУ, наследник легендарного батальона “Волки Да Винчи”, заявил, что память погибших не может быть предметом судебных манипуляций.

— Память не отменяют постановлениями. Павших не “переносят” – их уважают. Наши товарищи, которые вернулись на щите, не должны становиться заложниками пустых споров и откровенного кощунства, — подчеркнули военные.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (“Мадьяр”) также отреагировал эмоционально. В своем сообщении он заявил, что не обещал молчать в случаях надругательства над памятью погибших воинов.

Мадяр добавил, что память о павших украинских защитниках не может становиться предметом решений людей, оторванных от реалий войны.

С призывом пересмотреть решение Верховного Суда выступила также 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада.

— Когда суд отменяет создание Национального мемориала из-за процессуальных деталей – это больше, чем формальность. Это рана, – отметили в бригаде.

С аналогичными заявлениями выступили и другие подразделения Вооруженных сил Украины, отмечая недопустимость данного решения, которое подрывает уважение памяти погибших защитников.

Напомним, что 29 января 2026 года коллегия судей Верховного Суда под председательством судьи Рыбачука А. И. отклонила кассационные жалобы Киевской областной военной администрации и Государственного учреждения Национальное военное мемориальное кладбище.

Суд подтвердил решения предыдущих инстанций, которыми изъятие земли под мемориальный комплекс было признано противоправным. Это фактически останавливает строительство на этой локации.

Ранее для реализации проекта Национального военного мемориального кладбища государством был выделен участок площадью 258,7 гектаров в Мархаловском лесу на Киевщине. Этот проект разрабатывался как главный военный Пантеон страны.

Фото: журналист Фактов ICTV Василий Сафьянюк

