Верховний Суд визнав незаконою передачу земельної ділянки під Національне меморіальне кладовище, що фактично зупиняє його будівництво. Це рішення обурило військових, оскільки воно блокує створення об’єкта, який має стати символом вічної пам’яті.

Військові розкритикували рішення Верховного суду щодо кладовища

Військові наголосили, що пам’ять не скасовують постановами, однак рішення Верховного суду щодо кладовища є обурливим.

– Сотні матерів, дружин та дітей чекають на створення Національного меморіалу. Рішення, що ґрунтуються виключно на юридичному формалізмі, є болючим ударом по тих, хто вже віддав державі найдорожче. ​Ми наголошуємо, що створення Пантеону — це не просто будівництво, це питання честі кожної посадової особи в цій країні, – йдеться в офіційній заяві Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Зі свого боку перший окремий штурмовий полк Сухопутних військ ЗСУ, спадкоємець легендарного батальйону “Вовки Да Вінчі”, заявив, що пам’ять загиблих не може бути предметом судових маніпуляцій.

– Памʼять не скасовують постановами. Полеглих не “переносять” – їх шанують. Наші побратими, які повернулися на щиті, не повинні ставати заручниками порожніх суперечок і відвертого блюзнірства, – наголосили військові.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (“Мадяр”) також відреагував емоційно. У своєму дописі він заявив, що не обіцяв мовчати у випадках наруги над пам’яттю загиблих воїнів.

Мадяр додав, що пам’ять про полеглих українських захисників не може ставати предметом рішень людей, відірваних від реалій війни.

Із закликом переглянути рішення Верховного Суду виступила також 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада. Там зауважили, що право загиблих воїнів на гідне та почесне поховання не може вважатися “помилкою в оформленні документів”.

– Коли суд скасовує створення Національного меморіалу через процесуальні деталі – це більше, ніж формальність. Це рана, – зазначили у бригаді.

З аналогічними заявами виступили й інші підрозділи Збройних сил України, наголошуючи на неприпустимості рішень, які підривають повагу до пам’яті полеглих захисників.

Нагадаємо, що 29 січня 2026 року колегія суддів Верховного Суду під головуванням судді Рибачука А. І. відхилила касаційні скарги Київської обласної військової адміністрації та Державної установи Національне військове меморіальне кладовище.

Суд підтвердив рішення попередніх інстанцій, якими вилучення землі під меморіальний комплекс було визнано протиправним. Це фактично зупиняє будівництво на цій локації.

Раніше для реалізації проєкту Національного військового меморіального кладовища державою була виділена ділянка площею 258,7 гектарів у Мархалівському лісі на Київщині. Цей проєкт розроблявся як головний військовий Пантеон країни.

