Україна потребує чеських літаків L-159 для захисту від Шахедів – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує чеських легких бойових літаків L-159 для протидії російським дронам.
- Уряд Чехії говорив, що не планує продавати або передавати Україні літаки L-159, проте виробник готовий запропонувати альтернативу.
Україна потребує чеських легких бойових літаків L-159 для посилення своєї протиповітряної оборони і захисту від російських ударних дронів.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Чеському радіо.
Україні потрібні літаки L-159
– L-159 ми розцінюємо як одну з деталей, яка може допомогти Україні знищувати іранські Шахеди. Це саме для боротьби з цією великою кількістю дронів… І тому ми б хотіли отримати ці літаки якомога раніше, – зазначив глава держави.
Він додав, що українські фахівці будуть займатися підбором відповідних літаків і інших моделей.
– Але якщо Чехія зможе нам надати ці літаки, то наступним кроком (я знаю, що чеський виробник у цьому зацікавлений), ми пройдемо випробування з L-159, а з новітніми моделями цього напрямку ми зможемо потім підписати контракт, і це буде дуже вигідно для чеського виробника, – розповів президент.
Він додав, що Україна проводила консультації. Зеленський припускає, що “Чехія хотіла б продавати нам ці нові літаки”.
Проте нинішній уряд Чехії і зокрема перем’єр-міністр Андрей Бабіш, заявляли, що не нададуть і не продадуть Україні літаки L-159.
Компанія-виробник готова запропонувати інші літаки – L-39NG, відомі як L-39 Skyfox, якщо хтось зможе купити їх для України.
Нагадаємо, чеська авіабудівна компанія Aero повідомила про неможливість виробництва нових літаків L-159 через проблеми з постачанням окремих комплектуючих.
Водночас компанія готова запропонувати альтернативу – передати Україні наявні літаки L-39 Skyfox.