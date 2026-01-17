Чехия планирует предоставить Украине боевые самолеты, которые смогут сбивать беспилотники.

Об этом заявил президент Петер Павел 17 января во время визита в Украину.

Чехия предоставит Украине боевые самолеты

— Чешская Республика может за относительно короткое время предоставить несколько средних боевых самолетов, которые очень эффективны в борьбе с беспилотниками, и я верю, что нам удастся быстро и успешно решить этот вопрос, — отметил Павел.

Он не уточнил, о каких именно самолетах идет речь. Однако два года назад президент Чехии говорил, что его страна может передать Украине дозвуковые истребители L-159.

По информации Reuters, на вооружении чешской армии находятся 24 самолета L-159 в одноместном и двухместном вариантах. Их применяют для подготовки пилотов и поддержки наземных сил.

Штурмовики L-159 — самолеты чешского производства, которые эксплуатируются армией страны с 2000-х годов.

Что известно о технических характеристиках и возможностях штурмовиков L-159 – далее в материале.

L-159 – что это за самолет?

L-159 ALCA (Advanced Light Combat Aircraft) – это чешский легкий многоцелевой штурмовик, предназначенный для авиационной поддержки сухопутных войск, разведки и выполнения боевых задач.

Штурмовик создан на базе самолета L-59. Он является дальнейшим развитием учебно-боевого самолета L-39 Albatros.

L-159 ALCA разработала чешская фирма Aero Vodochody. Как отмечается на сайте компании-производителя, это легкий боевой и учебно-тренировочный самолет.

Работы по созданию нового многоцелевого самолета начались в 1992 году. Первый прототип штурмовика был построен в 1997 году. Первый его полет состоялся 2 августа того же года.

Одноместный самолет L-159 ALCA был принят на вооружение Военно-воздушных сил Чехии в 2000 году, а двухместный L-159T – в 2007 году.

В апреле 2014 года компания подписала контракты на поставку самолетов L-159 американской частной компании Draken International и ВВС Ирака.

Профильный военный портал Defense Express информирует, что самолеты L-159 сейчас имеют в своем распоряжении только:

Чехия (16 ударных L-159A, а также 8 двухместных учебно-боевых L-159T1 и L-159T2);

Ирак (10 ударных L-159A и один двухместный L-159T1);

компания Draken International (24 рабочих самолета L-159A и еще четыре как “доноры запчастей”).

Технические характеристики L-159

Одноместный штурмовик L-159 разработан как легкий боевой самолет, оптимизированный для различных задач в формате воздух-земля и воздух-воздух, а также для разведывательных миссий. Самолет оснащен многоцелевым радаром, приспособленным для работы в любых погодных условиях, днем и ночью. Он также может нести широкий спектр стандартного вооружения НАТО, включая ракеты воздух-воздух, воздух-земля, а также бомбы с лазерной наводкой.

Двухместный L-159 в основном предназначен для повышения квалификации и оперативного обучения пилотов. Конфигурацию L-159 можно адаптировать к конкретным требованиям заказчика.

Самолеты L-159 регулярно участвовали в международных летных учениях НАТО.

По сравнению с предыдущими версиями чешских самолетов, штурмовик L-159 построен на базе более мощного иностранного двигателя Honeywell/ITEC F124 (тягой 28,2 кН).

Ключевые параметры базовой модификации L-159A:

размах крыльев – 9,54 м;

длина – 12,72 м;

высота – 4,87 м;

масса самолета – более 4,3 тыс. кг;

максимальная взлетная масса – 8 тыс. кг;

максимальная посадочная масса – 6 тыс. кг;

объем топливных баков – 1980 л;

максимальная скорость – 936 км/ч;

боевой радиус – до 790 км;

практическая дальность составляет 1570 км, а перегонная дальность – 2530 км;

максимальная скорость подъема – 53 м/с.

На вооружении штурмовика есть:

управляемые ракеты (класса воздух-земля – до четырех AGM-65 Maverick; класса воздух-воздух – до четырех AIM-9 Sidewinder);

неуправляемые ракеты – до четырех блоков SUU-29 или CRV7;

авиабомбы.

В самолет интегрирована бортовая радиолокационная система семейства FIAR Grifo L. Штурмовик L-159 имеет семь узлов подвески, один из которых под фюзеляжем поддерживает установку контейнера Litening (для использования высокоточного вооружения с лазерной наводкой).

Боевая нагрузка самолета может достигать почти 2,4 т. Речь идет о подвесных контейнерах с авиационными пушками, неуправляемых или управляемых авиабомбах типов GBU-12, GBU-16, JDAM, ракетах.

Как отметил Петр Павел, легкие штурмовики L-159 были бы полезны Украине как самолеты поддержки сухопутных войск.

– Следует подумать, возможно, мы могли бы предоставить Украине наши самолеты L-159… Как самолеты непосредственной авиационной поддержки они могли бы существенно помочь Украине в контрнаступлении, – подчеркнул президент Чехии.

Он уточнил, что украинская армия нуждается в авиации в рамках подготовки к решающей фазе войны.

Действительно ли Чехия примет решение о поставках штурмовиков L-159, пока непонятно. В то же время Павел объявил, что его страна точно передаст Украине две системы противовоздушной обороны Куб и ракеты, необходимые для защиты нашего неба.

Источник: Defense Express, AERO Vodochody

