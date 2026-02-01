ВСУ поразили рембазы и пункты управления дронами РФ: подробности от Генштаба
- В ночь на 1 февраля Силы обороны Украины успешно атаковали ряд вражеских объектов, в частности ремонтную базу на Запорожье, пункты управления дронами в Донецкой и Курской областях.
- По подтверждению Генштаба ВСУ, удары пришлись по местам сосредоточения живой силы оккупантов в Брянской области, а масштабы потерь РФ уточняются.
Силы обороны Украины нанесли удар по ремонтной базе, пунктам управления беспилотниками и другим военным объектам российских войск.
Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.
Поражение ремонтной базы и пункта управления БпЛА РФ
По информации Генштаба, в ночь на 1 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду военных объектов на временно оккупированных территориях Украины и в России.
Отмечается, что в населенном пункте Розовка Запорожской области нанесены удары по ремонтной базе подразделения из состава инженерно-саперного полка российских оккупантов.
По данным Генштаба, в Мирнограде Донецкой области поражен пункт управления беспилотниками, командно-наблюдательный пункт роты и сосредоточение живой силы России.
В то же время вчера подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по пункту управления дронами российских войск в районе населенного пункта Некислица Курской области РФ.
Кроме этого, зафиксировано попадание по сосредоточению живой силы в районе Троебортного Брянской области России. В настоящее время уточняются потери российских оккупантов и масштабы ущерба.