Силы обороны Украины нанесли удар по ремонтной базе, пунктам управления беспилотниками и другим военным объектам российских войск.

Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Поражение ремонтной базы и пункта управления БпЛА РФ

По информации Генштаба, в ночь на 1 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду военных объектов на временно оккупированных территориях Украины и в России.

Отмечается, что в населенном пункте Розовка Запорожской области нанесены удары по ремонтной базе подразделения из состава инженерно-саперного полка российских оккупантов.

По данным Генштаба, в Мирнограде Донецкой области поражен пункт управления беспилотниками, командно-наблюдательный пункт роты и сосредоточение живой силы России.

В то же время вчера подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по пункту управления дронами российских войск в районе населенного пункта Некислица Курской области РФ.

Кроме этого, зафиксировано попадание по сосредоточению живой силы в районе Троебортного Брянской области России. В настоящее время уточняются потери российских оккупантов и масштабы ущерба.

