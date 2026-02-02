Переговори в Абу-Дабі 4-5 лютого складатимуться з двох частин: двостороння зустріч з американською делегацію та тристороння – делегації України, США та РФ.

Про це заявив в ефірі телемарафону Єдині новини секретар РНБО Рустем Умеров.

Умєров про переговори в Абу-Дабі

– Отримали директиви і чіткі рамки від президента… Переговори в Абу-Дабі складатимуться з двох частин, – зазначив він.

Умєров розповів, що перша частина – двостороння зустріч з американською стороною, яка буде представлена Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Будуть обговорюватися підписання гарантій безпеки та Prosperity Package (план післявоєнного відновлення України).

Секретар РНБО додав, що на тристоронній зустрічі буде “вагомо представлена” російська сторона.

– У них буде мандат на обговорення військово-політичних питань. Після чого будемо доповідати президенту Зеленському – і в середу, і в четвер, – сказав він.

Крім того, Рустем Умєров анонсував “певні результати” у питанні обміну полоненими, яке останній часом блокує РФ.

– Найближчим часом ви почуєте певні результати (щодо обміну полоненими, – Ред.). Це постійна робота, яка ведеться з 2022 року, – наголосив він.

Нагадаємо, 1 лютого Володимир Зеленський повідомив, що після доповіді переговорної команди наступні тристоронні зустрічі між Україною, Росією та США відбудуться 4 і 5 лютого.

23-24 грудня в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори між Україною, США та РФ щодо встановлення миру.

Президент Зеленський зазначав, що питання контролю над Донбасом та Запорізькою АЕС були найскладнішими під час переговорів.

Однак позиція України залишилася незмінною: Київ не погодиться передати Росії Донецьку та Луганську області, наголошував президент.

