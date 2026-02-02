Президент України Володимир Зеленський оголосив про продовження санкцій проти Дмитра Фірташа, Тараса Козака та осіб і компаній, які з ними пов’язані.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

Продовження санкцій проти Фірташа і Козака

– Сьогодні підписав нові санкційні рішення. Синхронізуємо наші кроки з Великою Британією та продовжуємо санкції, у яких спливав термін, – сказав президент.

Він додав, що продовжено санкції проти бізнесмена Дмитра Фірташа та в межах синхронізації застосовано санкції проти його близького оточення й підконтрольної йому компанії.

– Усі субʼєкти, які повʼязані з Росією та її структурами, заслуговують на блокування, – зазначив глава держави.

Зеленський повідомив, що продовжено санкції проти одного з найближчих соратників кума Путіна Віктора Медведчука, а саме проти Тараса Козака та восьми компаній, пов’язаних із ним.

– Ще задовго до початку повномасштабної російської агресії ці особи обрали для себе Росію, а отже, війну. Будемо й надалі протидіяти кожному такому субʼєкту, – наголосив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти компаній, які обслуговують російський танкерний флот і здійснюють перевезення підсанкційної нафти.

