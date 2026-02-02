Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту.

Санкції проти компаній, які перевозять нафту РФ

Як заявив Володимир Зеленський, Україна продовжує синхронізацію санкцій із Європейським Союзом.

Водночас є нові санкції проти кремлівських пропагандистів і злочинців, причетних до кібератак проти України та партнерів.

Як стверджує Зеленський, українська сторона протидіятиме всім спробам російського режиму дестабілізувати ситуацію.

За його словами, минулого тижня Європейський Союз синхронізував українські санкції проти шістьох російських пропагандистів у своїй юрисдикції.

Крім цього, триває робота над 20-м санкційним пакетом з боку Євросоюзу. Україна розраховує, що його ухвалять наприкінці лютого 2026 року.

Уже зараз українська сторони бачить, що багато наших пропозицій врахували, наголосив президент Володимир Зеленський.

31 січня російський уряд запровадив тимчасову заборону на експорт бензину, дизельного пального та інших видів нафтопродуктів, яка діятиме до 31 липня 2026 року.

