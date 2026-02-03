90% ракет противовоздушной обороны, которые получила Украина, поступили в рамках программы PURL.

Об этом во время выступления в Верховной Раде Украины сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Рютте о поставках Украине ракет для ПВО

По словам Марка Рютте, прошлым летом страны Северноатлантического союза обеспечили 75% всех ракет, поступивших в Украину, а для систем противовоздушной обороны этот показатель составил 90%.

Он подчеркнул, что именно программа PURL сыграла ключевую роль в укреплении украинской ПВО на фоне массированных ракетных и дронных атак России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина может рассчитывать на пакеты военной помощи через инициативу PURL на сумму $15-16 млрд в течение следующего года.

По его словам, программа предусматривает закупку американского вооружения для ВСУ и является важной составляющей обеспечения безопасности Украины независимо от хода мирных переговоров.

Напомним, что Марк Рютте прибыл в Киев с рабочим визитом сегодня, 3 февраля, и выступил на открытии 15-й сессии Верховной Рады Украины.

