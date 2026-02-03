Марк Рютте в Киеве: генсек НАТО выступает в Верховной Раде
Сегодня, 3 февраля, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев.
Об этом сообщает Суспільне, которое транслирует выступление в прямом эфире с украинским переводом.
Визит генсека НАТО в Киев: что известно
По прибытии в столицу Марк Рютте выступает в сессионном зале Верховной Рады Украины в рамках открытия 15-й сессии парламента.
Выступление генсека НАТО проходит в присутствии народных депутатов и руководства государства.
— Это огромная честь быть с вами сегодня в самом сердце живой, демократической Украины. Украинская нация борется очень жестко и мужественно. Вы — представители этого народа, который продолжает работать даже посреди ежедневных бомбардировок, — заявил с трибуны Рады генсек Североатлантического объединения.
Последний раз Марк Рютте приезжал в Украину в августе 2025 года.
Во время того визита он вместе с президентом Владимиром Зеленским побывал в военном госпитале, а также осмотрел Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе, который был разрушен в результате российского обстрела.