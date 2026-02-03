Сегодня, 3 февраля, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев.

Об этом сообщает Суспільне, которое транслирует выступление в прямом эфире с украинским переводом.

Визит генсека НАТО в Киев: что известно

По прибытии в столицу Марк Рютте выступает в сессионном зале Верховной Рады Украины в рамках открытия 15-й сессии парламента.

Сейчас смотрят

Выступление генсека НАТО проходит в присутствии народных депутатов и руководства государства.

— Это огромная честь быть с вами сегодня в самом сердце живой, демократической Украины. Украинская нация борется очень жестко и мужественно. Вы — представители этого народа, который продолжает работать даже посреди ежедневных бомбардировок, — заявил с трибуны Рады генсек Североатлантического объединения.

Последний раз Марк Рютте приезжал в Украину в августе 2025 года.

Во время того визита он вместе с президентом Владимиром Зеленским побывал в военном госпитале, а также осмотрел Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе, который был разрушен в результате российского обстрела.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.