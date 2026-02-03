На ситуації з опаленням у 2026 році передовсім позначаються атаки РФ.

Так, після обстрілу 3 лютого у Києві без тепла понад 1 100 будинків.

У Харкові через нічну атаку теплопостачання призупинене для 929 об’єктів, зокрема для 853 житлових будинків.

Що робити, якщо немає опалення та куди варто телефонувати, читайте в нашому матеріалі.

Що робити, якщо відсутнє опалення

Передусім, не варто одразу телефонувати до компанії-постачальника та звинувачувати її у відсутності тепла. Часто причина зовсім не у постачанні теплоносія до будинку, а у неполадках всередині квартири – у системі опалення або батареях.

Що робити, якщо немає опалення:

Якщо труби гарячі, а батареї холодні, можливо, у системі є повітря. Випустити його можна через кран Маєвського. Для старих батарей без такого крана краще викликати сантехніка. Через низький тиск у системі вода погано циркулює. Причиною може бути поломка котла або витік. Якщо проблему самостійно не знайдено, допоможе встановлення насоса для покращення циркуляції. Система може забиватися брудом, тому потрібен повний злив теплоносія, установка фільтрів і повторне заповнення системи. Неправильне встановлення або закритий клапан можуть знижувати ефективність. Спершу перевірте, чи клапан відкритий.



Немає опалення: куди звертатися

Якщо самостійно усунути проблему не вдається, зверніться до диспетчера вашого ЖКГ, адже проблема може бути не лише у вашому будинку, а й на рівні тепломережі.

Можна також звернутися до компанії, яка постачає тепло. Фахівці проконсультують і підкажуть рішення.

У разі потреби викликайте ремонтну бригаду для швидкого відновлення подачі тепла.

Немає опалення: куди телефонувати

Контакти теплопостачальних компаній:

Вінницяміськтеплоенерго: (0432) 43-34-95 (диспетчерська, цілодобово)

Комунальне підприємство Теплоенерго (Дніпро): teploenergodnepr@gmail.com, (056) 374-30-00

Комунальне підприємство Житомиртеплокомуненерго: call-центр 554-000 (цілодобово), (0412) 481-481

Львівтеплоенерго: office_lte.lviv.ua

Харківобленерго: call-центр (057) 34-24-413, (050) 05-40-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, 0-800-508-413

Немає опалення: куди скаржитися у Києві

Київтеплоенерго: (044) 247-40-40, моб. (099) 247-40-40, (093) 247-40-40, (096) 247-40-40.

До Диспетчерської служби міста Києва (КП КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО) за телефонами 1557;

Дніпровський та Дарницький райони до ТОВ Євро-Реконструкція за телефонами: 044-277-6-277 / 044-277-277-6 (багатоканальні) / 063-025-31-66 / 063-025-39-26 / 050-359-00-47 / 050-359-01-25 / 067-110-22-03 / 067-110-88-03.

Сервісні центри ЦКС: (044) 354-86-26, (044) 354-81-12

