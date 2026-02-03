Куди звертатися, якщо немає опалення в будинку
- Якщо у квартирі батареї холодні, хоча в місті вже дали тепло, спершу варто перевірити внутрішню систему опалення.
- Часто проблеми виникають через повітря в мережі, низький тиск або забруднення.
- Якщо самостійно усунути причину не виходить, слід звернутися до диспетчера ЖКГ або теплопостачальної компанії.
На ситуації з опаленням у 2026 році передовсім позначаються атаки РФ.
Так, після обстрілу 3 лютого у Києві без тепла понад 1 100 будинків.
У Харкові через нічну атаку теплопостачання призупинене для 929 об’єктів, зокрема для 853 житлових будинків.
Що робити, якщо немає опалення та куди варто телефонувати, читайте в нашому матеріалі.
Що робити, якщо відсутнє опалення
Передусім, не варто одразу телефонувати до компанії-постачальника та звинувачувати її у відсутності тепла. Часто причина зовсім не у постачанні теплоносія до будинку, а у неполадках всередині квартири – у системі опалення або батареях.
Що робити, якщо немає опалення:
- Якщо труби гарячі, а батареї холодні, можливо, у системі є повітря. Випустити його можна через кран Маєвського. Для старих батарей без такого крана краще викликати сантехніка.
- Через низький тиск у системі вода погано циркулює. Причиною може бути поломка котла або витік. Якщо проблему самостійно не знайдено, допоможе встановлення насоса для покращення циркуляції.
- Система може забиватися брудом, тому потрібен повний злив теплоносія, установка фільтрів і повторне заповнення системи.
- Неправильне встановлення або закритий клапан можуть знижувати ефективність. Спершу перевірте, чи клапан відкритий.
Немає опалення: куди звертатися
Якщо самостійно усунути проблему не вдається, зверніться до диспетчера вашого ЖКГ, адже проблема може бути не лише у вашому будинку, а й на рівні тепломережі.
Можна також звернутися до компанії, яка постачає тепло. Фахівці проконсультують і підкажуть рішення.
У разі потреби викликайте ремонтну бригаду для швидкого відновлення подачі тепла.
Немає опалення: куди телефонувати
Контакти теплопостачальних компаній:
- Вінницяміськтеплоенерго: (0432) 43-34-95 (диспетчерська, цілодобово)
- Комунальне підприємство Теплоенерго (Дніпро): teploenergodnepr@gmail.com, (056) 374-30-00
- Комунальне підприємство Житомиртеплокомуненерго: call-центр 554-000 (цілодобово), (0412) 481-481
- Львівтеплоенерго: office_lte.lviv.ua
- Харківобленерго: call-центр (057) 34-24-413, (050) 05-40-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, 0-800-508-413
Немає опалення: куди скаржитися у Києві
Київтеплоенерго: (044) 247-40-40, моб. (099) 247-40-40, (093) 247-40-40, (096) 247-40-40.
До Диспетчерської служби міста Києва (КП КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО) за телефонами 1557;
Дніпровський та Дарницький райони до ТОВ Євро-Реконструкція за телефонами: 044-277-6-277 / 044-277-277-6 (багатоканальні) / 063-025-31-66 / 063-025-39-26 / 050-359-00-47 / 050-359-01-25 / 067-110-22-03 / 067-110-88-03.
Сервісні центри ЦКС: (044) 354-86-26, (044) 354-81-12