Президент Владимир Зеленский ожидает от Верховной Рады предложений по проведению выборов в Украине.

Зеленский о выборах в Украине

Глава государства сообщил, что провел сегодня разговор с представителями Верховной Рады Украины.

– Предметно. Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, и если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах в Украине – о выборах в условиях правового режима военного положения, мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение, — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что это непросто, но давление в этом вопросе Украине точно не нужно.

– Ожидаю, что народные депутаты Украины предложат свое видение. Вызовы по безопасности зависят от партнеров, от Америки прежде всего, политические и юридические вызовы должны получить ответы от Украины. И это будет, – добавил он.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Украины якобы использует войну, чтобы не проводить выборы. Глава Белого дома сказал Зеленскому, что важно, чтобы государство начало выборы.

На это отреагировал Зеленский, отметив, что всегда готов к выборам.

