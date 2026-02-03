Займет значительное время: Шмыгаль о восстановлении энергосистемы после атаки РФ
- Восстановление энергосистемы Украины после одного из самых массовых ракетных ударов займет значительное время.
- В результате обстрела повреждены объекты генерации и энергосети в Киеве и ряде областей, в частности Харьковской и Днепропетровской.
- Энергетики применяют графики аварийных отключений и приступили к установке дополнительных генераторов на критических участках.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам заседания штаба по ликвидации последствий обстрелов.
Шмыгаль о восстановлении энергосистемы после последней атаки РФ
— Провели заседание штаба. Обозначили план работ по восстановлению. Будем откровенны, это займет значительное время. Министерство энергетики, Минразвития, город, коммунальные и частные предприятия оказывают всю помощь с оборудованием и специалистами, — написал министр в Telegram.
Он добавил, что во время заседания штаба были проанализированы последствия массированного ракетного удара по энергосистеме Украины и определены ключевые шаги для возвращения света и тепла населению.
По данным министра, враг повредил объекты генерации, а также магистральные и распределительные сети в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Винницкой и других областях.
— Ситуация в энергосистеме сложная. Энергетики применяют графики аварийных отключений. На критических участках уже начинается расстановка дополнительных генераторов”, — отметил он.
Дарницкая ТЭЦ, которая работала исключительно на производство тепла для людей, понесла серьезные повреждения.
Шмыгаль поручил провести анализ всех возможных объектов коммунальной, частной и государственной собственности в районах, где люди, оставшиеся без тепла, могли бы временно находиться.
— Учитывая критичность ситуации, на заседании обсудили срочные меры по стабилизации системы. Сейчас проводится перераспределение ремонтных бригад и оборудования, а уже со завтрашнего дня к восстановлению тепломагистралей привлекают силы Укртрансгаза, — подчеркнул он.
Прорабатываются варианты подключения резервного теплоснабжения для домов, попавших в зону длительного отключения, добавил Шмыгаль.