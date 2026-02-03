Відновлення енергосистеми України після одного з наймасовіших ракетних ударів потребуватиме значного часу.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання штабу з ліквідації наслідків обстрілів.

Шмигаль про відновлення енергосистеми

– Провели засідання штабу. Окреслили план робіт з відновлення. Будемо відверті, це займе значний час. Міністерство енергетики, Мінрозвитку, місто, комунальні та приватні підприємства надають всю допомогу з обладнанням і спеціалістами, – написав міністр у Telegram.

Він додав, що під час засідання штабу було проаналізовано наслідки масового ракетного удару по енергосистемі України та визначено ключові кроки для повернення світла і тепла населенню.

За даними міністра, ворог пошкодив об’єкти генерації, а також магістральні та розподільчі мережі у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Вінницькій та інших областях.

– Ситуація в енергосистемі складна. Енергетики застосовують графіки аварійних відключень. На критичних ділянках вже розпочинається розстановка додаткових генераторів”, – зазначив він.

Дарницька ТЕЦ, яка працювала виключно на виробництво тепла для людей, зазнала серйозних пошкоджень.

Шмигаль доручив провести аналіз усіх можливих об’єктів комунальної, приватної та державної власності в районах, де люди, які залишилися без тепла, могли б тимчасово перебувати.

– З огляду на критичність ситуації, на засіданні обговорили термінові заходи для стабілізації системи. Наразі проводиться перерозподіл ремонтних бригад та обладнання, а вже відзавтра до відновлення тепломагістралей залучають сили “Укртрансгазу, – наголосив він.

Опрацьовуються варіанти підключення резервного теплопостачання для будинків, що потрапили у зону тривалого відключення, додав Шмигаль.

