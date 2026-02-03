Займе значний час: Шмигаль про відновлення енергосистеми після атаки РФ
- Відновлення енергосистеми України після одного з наймасовіших ракетних ударів займе значний час.
- Внаслідок обстрілу пошкоджені об’єкти генерації та енергомережі у Києві й низці областей, зокрема Харківській та Дніпропетровській.
- Енергетики застосовують графіки аварійних відключень і розпочали встановлення додаткових генераторів на критичних ділянках.
Відновлення енергосистеми України після одного з наймасовіших ракетних ударів потребуватиме значного часу.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання штабу з ліквідації наслідків обстрілів.
Шмигаль про відновлення енергосистеми
– Провели засідання штабу. Окреслили план робіт з відновлення. Будемо відверті, це займе значний час. Міністерство енергетики, Мінрозвитку, місто, комунальні та приватні підприємства надають всю допомогу з обладнанням і спеціалістами, – написав міністр у Telegram.
Він додав, що під час засідання штабу було проаналізовано наслідки масового ракетного удару по енергосистемі України та визначено ключові кроки для повернення світла і тепла населенню.
За даними міністра, ворог пошкодив об’єкти генерації, а також магістральні та розподільчі мережі у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Вінницькій та інших областях.
– Ситуація в енергосистемі складна. Енергетики застосовують графіки аварійних відключень. На критичних ділянках вже розпочинається розстановка додаткових генераторів”, – зазначив він.
Дарницька ТЕЦ, яка працювала виключно на виробництво тепла для людей, зазнала серйозних пошкоджень.
Шмигаль доручив провести аналіз усіх можливих об’єктів комунальної, приватної та державної власності в районах, де люди, які залишилися без тепла, могли б тимчасово перебувати.
– З огляду на критичність ситуації, на засіданні обговорили термінові заходи для стабілізації системи. Наразі проводиться перерозподіл ремонтних бригад та обладнання, а вже відзавтра до відновлення тепломагістралей залучають сили “Укртрансгазу, – наголосив він.
Опрацьовуються варіанти підключення резервного теплопостачання для будинків, що потрапили у зону тривалого відключення, додав Шмигаль.