Зеленский утвердил новую структуру плана обороны Украины: что известно
- Новую структуру плана обороны Украины указом №96/2026 утвердил президент Владимир Зеленский.
- Таким образом, документ отменяет предыдущую структуру, которая действовала с 2020 года.
- В то же время текст структуры не разглашается, поскольку документ имеет гриф "для служебного пользования".
Новую структуру плана обороны Украины сегодня, 3 февраля, утвердил президент Владимир Зеленский.
Зеленский утвердил новую структуру плана обороны Украины
Президент подписал указ №96/2026 о новой структуре плана обороны Украины.
В обнародованном на сайте главы государства документе содержание структуры плана обороны определено как информация для служебного пользования.
Как отмечается, утратившими силу признаны указ президента Украины от 3 марта 2020 года №61/2020 О структуре плана обороны Украины и два документа с грифом Для служебного пользования.
Таким образом, государство официально переходит на обновленную модель планирования обороны, с учетом новых реалий и угроз.
Кабинету министров поручено в установленном порядке обеспечить при участии Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки и Национального банка разработку плана обороны Украины в соответствии со структурой, утвержденной указом №96/2026, и внести его на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.
Документ вступил в силу со дня его опубликования.
Напомним, что в ноябре 2025 года п резидент анонсировал изменения в базовых документах по обороне Украины, в частности в плане обороны государства.