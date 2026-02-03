Новую структуру плана обороны Украины сегодня, 3 февраля, утвердил президент Владимир Зеленский.

Зеленский утвердил новую структуру плана обороны Украины

Президент подписал указ №96/2026 о новой структуре плана обороны Украины.

В обнародованном на сайте главы государства документе содержание структуры плана обороны определено как информация для служебного пользования.

Как отмечается, утратившими силу признаны указ президента Украины от 3 марта 2020 года №61/2020 О структуре плана обороны Украины и два документа с грифом Для служебного пользования.

Таким образом, государство официально переходит на обновленную модель планирования обороны, с учетом новых реалий и угроз.

Кабинету министров поручено в установленном порядке обеспечить при участии Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки и Национального банка разработку плана обороны Украины в соответствии со структурой, утвержденной указом №96/2026, и внести его на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Документ вступил в силу со дня его опубликования.

Напомним, что в ноябре 2025 года п резидент анонсировал изменения в базовых документах по обороне Украины, в частности в плане обороны государства.

