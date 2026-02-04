Голова Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін скоординували свої позиції під час відеодзвінка напередодні четвертої річниці війни Москви проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Розмова Сі та Путіна: що відомо

Зазначається, що під час трансляції переговорів на російському державному телебаченні Путін заявив, що відносини між Москвою та Пекіном є важливим стабілізуючим фактором у часи зростання глобальної нестабільності, і високо оцінив тісний енергетичний партнерство двох країн як взаємовигідне та стратегічне.

Сі, звертаючись до перекладача, закликав країни розробити “грандіозний план” розвитку двосторонніх відносин, які, за його словами, просуваються у правильному напрямку.

– Дві сторони повинні скористатися цією історичною можливістю, підтримувати тісний обмін на високому рівні та зміцнювати практичну співпрацю в різних галузях, – цитує його слова китайська державна телекомпанія CCTV.

Журналісти зауважують, що Китай і Росія оголосили про стратегічне партнерство “без обмежень” за кілька днів до того, як Путін відправив десятки тисяч військових до України в лютому 2022 року.

Відтоді Китай став економічним рятівним колом для Росії, активізуючи торгівлю зі своїм північним сусідом, тоді як західні держави запроваджували каральні санкції проти Москви.

Помічник Кремля Юрій Ушаков заявив, що Путін і Сі розмовляли 1 годину 25 хвилин і що Путін прийняв запрошення відвідати Китай у першій половині цього року.

Ушаков заявив, що лідери двох країн домовилися розвивати торгівлю, зокрема в енергетичній сфері, і що позиції Росії та Китаю близькі або збігаються з більшості міжнародних питань.

Сі та Путін востаннє зустрічалися в Пекіні, коли Китай влаштував масштабний військовий парад у вересні, на якому також був присутній лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

Під час цієї зустрічі Сі заявив, що китайсько-російські відносини “витримали міжнародну турбулентність”, і пообіцяв координувати дії з Москвою з питань, що стосуються їхніх основних інтересів.

Україна та Європейський Союз звинуватили Пекін у наданні прямої військової допомоги воєнним зусиллям Росії. Пекін заперечує ці звинувачення, стверджуючи, що не є стороною конфлікту.

За повідомленням Міністерства закордонних справ Китаю, високопоставлені дипломати Китаю та Росії зустрілися в Пекіні, щоб обговорити ситуацію у сфері глобальної безпеки, багатосторонній контроль над озброєннями та інші питання, і досягли “широкого консенсусу”.

Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу також був у Пекіні минулими вихідними, де зустрівся з головним дипломатом Китаю Ван І.

Шойгу заявив, що Москва продовжуватиме підтримувати Пекін щодо Тайваню , демократично керованого острова, який Китай вважає своєю територією. Ван, у свою чергу, пообіцяв поглибити стратегічну координацію та зміцнити двосторонні зв’язки з Росією.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін розпочав розслідування проти найвпливовіших генералів країни.

