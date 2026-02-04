За бывшего главу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергея Дейнеко, которого подозревают в причастности к контрабанде сигарет в ЕС, внесли определенный судом залог в 10 млн грн.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию из Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Залог за Сергея Дейнека

— За подозреваемого внесен залог в 10 млн грн, который определен судом, — сообщили в ВАКС в среду, 4 февраля.

Напомним, что 22 января НАБУ и САП разоблачили бывшего главу Госпогранслужбы и еще двух чиновников в систематическом получении взяток за содействие незаконной переправке сигарет в ЕС.

По данным правоохранителей, в 2023 году разоблаченные чиновники Госпогранслужбы получили не менее €204 тыс. неправомерной выгоды. Для перевозки контрабанды использовали схему с автомобилями с “дипломатическими” номерами и пассажирами с дипломатическими паспортами для избежания таможенного контроля.

Так, только за июль-ноябрь 2023 года по этой схеме в страны Евросоюза беспрепятственно проехало 68 автомобилей. Участники схемы получили по €3 тыс. за каждое транспортное средство.

Среди подозреваемых Сергей Дейнеко, начальник отдела пункта пропуска Госпогранслужбы и бывшее должностное лицо ГПСУ.

Залог для Сергея Дейнеко установили в размере 10 млн грн, а для начальника отдела пункта пропуска Соломоново ВАКС установил залог в размере 2 млн грн. По данным Интерфакс-Украина, речь идет об Александре Марущаке.

Срок действия обязательств – до 30 марта 2026 года.

