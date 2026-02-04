За колишнього голову Державної прикордонної служби України (ДПСУ), якого підозрюють у причетності до контрабанди сигарет до ЄС, внесли визначену судом заставу в 10 млн грн.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна із посиланням на інформацію з Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Застава за Сергія Дейнека

— За підозрюваного внесено заставу в 10 млн грн, яку визначено судом, – повідомили у ВАКС в середу, 4 лютого.

Нагадаємо, що 22 січня НАБУ та САП викрили колишнього очільника Держприкордонслужби та ще двох посадовців на систематичному отриманні хабарів за сприяння незаконному переправленню сигарет до ЄС.

Зараз дивляться

За даними правоохоронців, у 2023 році викриті посадовці Держприкордонслужби отримали щонайменше €204 тис. неправомірної вигоди. Для перевезення контрабанди використовували схему з автівками з “дипломатичними” номерами та пасажирами з дипломатичними паспортами для уникнення митного контролю.

Так, лише за липень-листопад 2023 року за цією схемою до країн Євросоюзу безперешкодно проїхало 68 автомобілів. Учасники схеми отримали по €3 тис. за кожен транспортний засіб.

Серед підозрюваних — Сергій Дейнеко, начальник відділу пункту пропуску Держприкордонслужби та колишня службова особа ДПСУ.

Заставу для Сергія Дейнека встановили у розмірі 10 млн грн, а для начальника відділу пункту пропуску Соломоново — 2 млн грн. За даними Інтерфакс-Україна, йдеться про Олександра Марущака.

Термін дії зобов’язань – до 30 березня 2026 року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.