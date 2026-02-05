В Абу-Даби завершился второй день трехсторонних переговоров: что известно
- В Абу-Даби завершился второй день трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.
- Кирилл Буданов назвал встречу конструктивной. Руководитель Офиса президента поблагодарил посредников за организацию встречи, результаты которой сейчас синхронизируются между сторонами.
Об этом сообщила пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Диана Давитян в комментарии журналистам.
Переговоры в Абу-Даби завершены
Как отметил глава Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии РБК-Украина, трехсторонние переговоры в Абу-Даби прошли действительно конструктивно.
Он добавил, что благодарен Соединенным Штатам Америки и Объединенным Арабским Эмиратам за качественную организацию и посредничество.
Как известно, глава Офиса президента является одним из участников украинской делегации на переговорах в столице ОАЭ.
По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, ключевой задачей на этом этапе является финальная синхронизация позиций всех участников.
Ранее Факты ICTV сообщали, что сегодня, 5 февраля, стартовал второй день переговоров в Абу-Даби.
Как отметил Умеров, работа проходила в тех же форматах, что и вчера. В частности, были трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций.