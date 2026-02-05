В Абу-Даби завершился второй день нового раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.

Об этом сообщила пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Диана Давитян в комментарии журналистам.

Переговоры в Абу-Даби завершены

Как отметил глава Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии РБК-Украина, трехсторонние переговоры в Абу-Даби прошли действительно конструктивно.

Он добавил, что благодарен Соединенным Штатам Америки и Объединенным Арабским Эмиратам за качественную организацию и посредничество.

Как известно, глава Офиса президента является одним из участников украинской делегации на переговорах в столице ОАЭ.

По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, ключевой задачей на этом этапе является финальная синхронизация позиций всех участников.

Ранее Факты ICTV сообщали, что сегодня, 5 февраля, стартовал второй день переговоров в Абу-Даби.

Как отметил Умеров, работа проходила в тех же форматах, что и вчера. В частности, были трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций.

