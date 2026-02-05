Сегодня делегации Соединенных Штатов, Украины и России договорились об обмене 314 пленными – это первый обмен за последние пять месяцев.

Об этом сообщил спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.

Договоренность об обмене пленными

По словам Уиткоффа, договориться об обмене пленными удалось благодаря тщательно проработанным и продуктивным мирным переговорам.

— Хотя впереди еще много работы, такие шаги свидетельствуют о том, что постоянные дипломатические усилия дают ощутимые результаты и способствуют прекращению войны в Украине, — подчеркнул Стивен Уиткофф.

Он также заявил, что переговоры будут продолжаться, и в ближайшие недели стоит ожидать прогресса.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время состоится обмен военнопленными.

Еще в начале января Зеленский сообщал, что секретарь СНБО Рустем Умеров проводил встречи с министром иностранных дел Турции и представителями разведки, чтобы возобновить обмены пленными в этом году.

13 декабря 2025 года между Украиной и Беларусью состоялось возвращение гражданских лиц. Украинской стороне передали 114 граждан, среди которых – украинцы, удерживавшиеся в Беларуси.

22 ноября Координационный штаб по вопросам обращения с пленными вернул 31 гражданина Украины, которые ранее удерживались в Беларуси. Самому старшему освобожденному украинцу – 58 лет, самой молодой украинке – 18.

