Украина считает наиболее справедливой для всех сторон модель “стоим, где стоим” в контексте прекращения огня.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время закрытой встречи с представителями СМИ.

Какова приемлемая модель прекращения огня для Украины

Так, по словам Владимира Зеленского, военные уже понимают, каким образом в случае принятия политиками решения о прекращении войны будет технически происходить мониторинг прекращения огня.

Он добавил, что США подтвердили свое участие в процессе урегулирования, однако сложные вопросы остались прежними.

– Украина еще раз подтвердила свои позиции по вопросу Донбасса. “Стоим, где стоим” – это самая справедливая и наиболее надежная на сегодня модель для прекращения огня, на наш взгляд, – подчеркнул он.

Также президент сообщил, что американская сторона снова поднимала вопрос о свободной экономической зоне.

По его словам, в целом от идеи свободной экономической зоны ни Украина, ни Россия никогда не были в восторге.

– Россия хочет нашего ухода из Донецкой области, а мы говорили, что наиболее надежная позиция – “стоим, где стоим”. Американская сторона предлагает такой компромиссный, с их точки зрения, вариант. И мы фиксируем, что стороны этот вопрос обсуждали, – пояснил украинский лидер.

Зеленский заявил, что в связи с вероятными рисками украинская делегация сообщила, что если будут те или иные двусторонние договоренности России и США, то пункты, которые будут связаны с Украиной, не могут противоречить Конституции Украины, законам Украины, и в целом не стоит такое обсуждать без Украины.

Президент пообещал, что Украина продемонстрирует свою реакцию в случае таких рисков.

Он подчеркнул, что пока все еще нет общего понимания, что делать с Запорожской атомной станцией, поэтому этот вопрос должен решаться вместе с восстановлением плотины, использованием воды и в целом экосистемы этой территории.

Напомним, американская делегация на втором раунде переговоров в Абу-Даби 4-5 февраля впервые предложила переговорным группам Украины и России встретиться в Майами, США, через неделю.

Ранее стало известно, что США предлагают завершить войну до начала лета и формируют четкий график переговорного процесса.

