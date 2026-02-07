Сполучені Штати Америки пропонують Україні та Росії завершити війну до початку цього літа і, ймовірно, будуть тиснути на сторони згідно цього графіка.

Про це розповів президент Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів.

Плани США щодо завершення війни до літа: що відомо

Володимир Зеленський наголосив, що на графік завершення війни в Україні, який просувають США, впливають внутрішні питання в Америці.

Президент додав, що наразі невідомо, чи вийдуть США з переговорного процесу, якщо російську війну проти України не вдасться завершити до літа.

– Я, чесно кажу, такого не отримував від переговорної команди. Звісно бажано, щоб американці не виходили. Для нас – бажано. Я думаю, що і “рускім” потрібно також на сьогодні, щоб американці залишалися. На мій погляд, – сказав український лідер.

За його словами, пріоритети американців стосуватимуться виборів у Конгрес, тож увесь свій час вони віддаватимуть своїм внутрішнім процесам та відповідним змінам у їхньому суспільстві.

– Вибори для них точно важливіше. Не будемо наївними. І вони говорять, що вони хочуть все зробити до червня. І вони будуть робити все, щоб війна так і закінчилася. І хочуть чіткий графік всіх подій, – зауважив президент.

Володимир Зеленський повідомив, що Україна давно пропонувала США мати чіткий Sequence Plan (план послідовності), щоб всі розуміли, на що йдуть сторони і в який момент та на яких етапах, щоб війна не тягнулась довше, ніж це необхідно.

Він наголосив, що Київ хоче закінчити війну та отримати гарантії безпеки для українців.

– Американська сторона говорила, що одна із можливостей, щоб всі угоди підписувалися приблизно в один час. Я не говорю, що це прямо в один момент, але вони кажуть про один час, – розповів Зеленський.

Президент повідомив, що дуже хотів би, щоб спершу були підписані гарантії безпеки для України, і лише потім – всі інші документи.

– Це питання навіть не справедливості, а питання довіри. Більше довіри до партнерів, якщо спочатку гарантії, а потім все інше, – підсумував він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповідав, що після завершення війни або припинення вогню Україна планує зберегти армію чисельністю близько 800 тисяч і перевести її на контрактну основу.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що після досягнення мирної угоди в Україні розгорнуть авіацію, флот та наземні сили для гарантування безпеки.

