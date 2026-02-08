Уровень дефицита мощности и значительные повреждения сетей передачи и распределения электроэнергии пока не позволяют отменить аварийные отключения в большинстве регионов Украины.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Ситуация в энергосистеме 8 февраля: что известно

В настоящее время продолжается ликвидация последствий двух массированных ракетно-дроновых атак, которые на этой неделе были направлены на энергетическую инфраструктуру Украины.

Ситуация в энергосистеме остается сложной, поскольку поврежденные сети передачи и распределения электроэнергии еще не восстановлены полностью.

Энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть в работу поврежденное оборудование на электростанциях и высоковольтных подстанциях, которые обеспечивают выдачу мощности атомных электростанций. В настоящее время атомная генерация в Украине все еще частично разгружена, то есть АЭС снизили свою мощность.

Несмотря на сложную ситуацию, в некоторых областях объем ограничений сегодня уже меньше, чем накануне.

Из-за применения аварийных отключений ранее обнародованные графики почасовых отключений электроэнергии в большинстве регионов пока не действуют.

Возвращение к прогнозируемым графикам возможно только после стабилизации энергосистемы.

Энергетики призывают граждан не включать одновременно мощные электроприборы после появления света и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночные часы.

пункт обігріву незламності

