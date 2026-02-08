Рівень дефіциту потужності та значні пошкодження мереж передачі й розподілу електроенергії наразі не дозволяють скасувати аварійні відключення у більшості регіонів України.

Про це повідомили в Укренерго.

Ситуація в енергосистемі 8 лютого: що відомо

Наразі триває ліквідація наслідків двох масованих ракетно-дронових атак, які цього тижня були спрямовані на енергетичну інфраструктуру України.

Ситуація в енергосистемі залишається складною, оскільки пошкоджені мережі передачі й розподілу електроенергії ще не відновлені повністю.

Енергетики працюють цілодобово, щоб повернути в роботу пошкоджене обладнання на електростанціях і високовольтних підстанціях, які забезпечують видачу потужності атомних електростанцій. Наразі атомна генерація в Україні все ще частково розвантажена, тобто АЕС знизили свою потужність.

Попри складну ситуацію, у частині областей обсяг обмежень сьогодні вже менший, ніж напередодні.

Через застосування аварійних відключень раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень у більшості регіонів наразі не діють.

Повернення до прогнозованих графіків можливе лише після стабілізації енергосистеми.

Енергетики закликають громадян не вмикати одночасно потужні електроприлади після появи світла та, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години.

