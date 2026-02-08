Київ повертається до тимчасових графіків відключень світла
- У Києві відновили тимчасові графіки відключень електроенергії.
- Перейти на графіки вдалося після часткової стабілізації системи.
У Києві після періоду екстрених обмежень електропостачання знову запроваджують тимчасові графіки відключень світла.
Про це повідомили в компанії ДТЕК Київські електромережі.
Ситуація з електропостачанням у Києві: що відомо
Енергетики зазначають, що попри значний дефіцит електроенергії їм вдалося стабілізувати ситуацію настільки, щоб повернутися до тимчасових графіків замість екстрених відключень.
Ознайомитися з графіками можна через офіційний сайт компанії, чат-бот або застосунок Київ Цифровий.
Тимчасові графіки передбачають планові обмеження електропостачання, що дає змогу більш рівномірно розподіляти наявні обсяги електроенергії між споживачами.
Як діють тимчасові графіки в Києві
У ДТЕК зазначають, що графіки можуть відрізнятися в різних районах, оскільки ситуація з енергоживленням у кожній частині Києва різна.
Вони не прив’язані до звичних черг відключень — фактично кожен будинок має індивідуальний час, коли подається електроенергія.
Якщо за однією адресою відображаються два різні графіки, це означає, що будинок підключений до двох окремих ліній живлення.
У такому випадку в різних під’їздах або навіть квартирах світло може з’являтися в різний час.
Енергетики попереджають, що у разі погіршення ситуації місто може знову повернутися до екстрених відключень, а при стабілізації енергосистеми — поступово відновлять звичні графіки електропостачання.
У Київській області триває складна ситуація з електропостачанням через системні удари РФ по енергетичній і тепловій інфраструктурі.
Для підтримки населення працюють понад 530 Пунктів незламності, а критична інфраструктура забезпечується електроенергією коштом генераторів, когенераційних установок та інших альтернативних джерел живлення.