У Києві після періоду екстрених обмежень електропостачання знову запроваджують тимчасові графіки відключень світла.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Київські електромережі.

Ситуація з електропостачанням у Києві: що відомо

Енергетики зазначають, що попри значний дефіцит електроенергії їм вдалося стабілізувати ситуацію настільки, щоб повернутися до тимчасових графіків замість екстрених відключень.

Ознайомитися з графіками можна через офіційний сайт компанії, чат-бот або застосунок Київ Цифровий.

Тимчасові графіки передбачають планові обмеження електропостачання, що дає змогу більш рівномірно розподіляти наявні обсяги електроенергії між споживачами.

Як діють тимчасові графіки в Києві

У ДТЕК зазначають, що графіки можуть відрізнятися в різних районах, оскільки ситуація з енергоживленням у кожній частині Києва різна.

Вони не прив’язані до звичних черг відключень — фактично кожен будинок має індивідуальний час, коли подається електроенергія.

Якщо за однією адресою відображаються два різні графіки, це означає, що будинок підключений до двох окремих ліній живлення.

У такому випадку в різних під’їздах або навіть квартирах світло може з’являтися в різний час.

Енергетики попереджають, що у разі погіршення ситуації місто може знову повернутися до екстрених відключень, а при стабілізації енергосистеми — поступово відновлять звичні графіки електропостачання.

У Київській області триває складна ситуація з електропостачанням через системні удари РФ по енергетичній і тепловій інфраструктурі.

Для підтримки населення працюють понад 530 Пунктів незламності, а критична інфраструктура забезпечується електроенергією коштом генераторів, когенераційних установок та інших альтернативних джерел живлення.

