В ночь на 8 февраля российские войска осуществили массированную атаку ударными беспилотниками по объектам Группы Нафтогаз в Полтавской области, в результате чего зафиксировано попадание и повреждение инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.

Атака на объекты Нафтогаза в Полтавской области: что известно

По его словам, в результате ночной дронной атаки активы и оборудование предприятия подверглись разрушениям.

На месте работают подразделения ГСЧС, аварийные бригады, технические службы и профильные подразделения компании, которые ликвидируют последствия обстрела.

Предварительно, обошлось без пострадавших среди персонала.

В Нафтогазе отметили, что продолжают работу в условиях постоянной угрозы, уделяя первоочередное внимание безопасности работников и восстановлению поврежденной инфраструктуры.

По данным энергетической компании, это уже 19-я целенаправленная атака российских войск на объекты Группы Нафтогаз с начала 2026 года.

Напомним, что во время ночной атаки 8 февраля Россия осуществила очередную воздушную атаку по Украине, применив 101 ударный беспилотник различных типов.

По состоянию на утро силы ПВО сбили или подавили 69 вражеских БПЛА, однако зафиксировано попадание 32 беспилотников на 13 локациях, а также падение обломков на еще одной.

